ВС РФ должны полностью покинуть территорию Украины для переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече лидеров государств Объединенного экспедиционного корпуса в Риге.

Он пояснил, что перемирие с прекращением огня вряд ли возымеет какой-то эффект. Напротив, ВС РФ просто используют его для перегруппировки сил и продолжат наступление, получив дополнительные преимущества.

Именно поэтому, уверен Сунак, переговоры должны проводиться только после полного вывода российских войск с украинских территорий. В противном случае любые дипломатические методы бессмысленны.

Помимо этого, британский премьер пообещал и дальше помогать Украине, так как она якобы хранит безопасность европейских государств.