Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ должны полностью покинуть территорию Украины для переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече лидеров государств Объединенного экспедиционного корпуса в Риге.

Он пояснил, что перемирие с прекращением огня вряд ли возымеет какой-то эффект. Напротив, ВС РФ просто используют его для перегруппировки сил и продолжат наступление, получив дополнительные преимущества.

Именно поэтому, уверен Сунак, переговоры должны проводиться только после полного вывода российских войск с украинских территорий. В противном случае любые дипломатические методы бессмысленны.

Помимо этого, британский премьер пообещал и дальше помогать Украине, так как она якобы хранит безопасность европейских государств.

Вам может понравиться

Политолог предложил создать группу физиков и математиков для моделирования эффективной защиты Донецка от обстрелов ВСУ

В последние несколько недель ВСУ практически ежедневно наносят удары по Донецку, в результате чего разрушаются жилые дома и инфраструктура, гибнут и получают ранения мирные жители столицы ДНР. Политолог Алексей Чадаев

ВО: Озвучены последствия вчерашнего обстрела Белгородской области со стороны ВС Украины

Украинские нацисты обстреливают не только Донбасс, но и приграничные территории, до которых могут дотянуться их ракеты и снаряды. Портал “Военное обозрение” рассказал о последствиях ударов Киева по Белгородской области 18

Мощный взрыв прогремел на перевалочной базе ВС Украины в Малотарановке под Краматорском

На железнодорожной станции в Малотарановке под Краматорском прогремел мощный взрыв. Сообщается, что объект использовался в качестве перевалочной базы для отправки военных подразделений в Артемовск и на другие направления Донбасса. Портал