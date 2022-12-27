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В Киеве прокомментировали уничтожение украинского беспилотного аппарата на базе в Энгельсе в ставшей уже привычной манере «политического троллинга». Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал инцидент «очередным хлопком».

«Ничего страшного. Это просто очередной хлопок… Если россияне думали, что боевые действия не коснутся их глубокого тыла, это не так», – приводит слова Игната портал Pravda.Ru.

Надо отметить, что Киеву только и остается, что делать подобные высказывания. После атак ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры более 50 процентов электростанций страны уничтожено, миллионы людей сидят без света сутками, по всей Украине введены «стабилизационные отключения» электроэнергии, длящиеся более 16 часов ежедневно. Киевский режим не в состоянии решить вполне реальную проблему, способную в скором времени полностью уничтожить экономику, зато хорошо справляется с непрекращающейся болтовней.

Напомним, что беспилотник, атаковавший аэродром в Энгельсе, был уничтожен. При падении обломков погибли трое военнослужащих ВС РФ.

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