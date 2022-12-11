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ВС Украины получат ударные БПЛА, похожие на иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако они будут многоразовыми, то есть, смогут после нанесения удара возвращаться к оператору, заявил представитель “Укроборонпрома” Олег Болдырев.

По его словам, под термином “ударные дроны” многие понимают именно барражирующие боеприпасы, которые атакуют цель и взрываются вместе с боевой частью.

“Но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут „камикадзе“ с возможностью возврата, так что „бавовны“ станет больше», – сообщил Болдырев.

Он отметил, что беспилотники изготавливаются не только из отечественных, но и из импортных комплектующих, так как на Украине все необходимые детали не производятся.

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