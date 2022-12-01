В социальных сетях появились видеозаписи из Волгограда, в Советском районе которого взорвался автомобиль. В результате еще три машины сгорели, а одна получила серьезные повреждения.

На одном из кадров видео обнаружились баллоны с ацетиленом – главные подозреваемые в пожаре. По предварительной версии, утечка газа, применяемого в химической отрасли и в сварочном производстве, стала причиной взрыва автомобиля Scoda.

Напомним, что инцидент произошел в ЖК “Комарово”. после мощного взрыва начался сильный пожар, пламя быстро перекинулось на машины, стоявшие рядом. 52 летний мужчина в результате взрыва оказался в реанимации. Также погиб трехлетний ребенок, находившийся в авто вместе с ним.