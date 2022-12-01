ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В социальных сетях появились видеозаписи из Волгограда, в Советском районе которого взорвался автомобиль. В результате еще три машины сгорели, а одна получила серьезные повреждения.

На одном из кадров видео обнаружились баллоны с ацетиленом – главные подозреваемые в пожаре. По предварительной версии, утечка газа, применяемого в химической отрасли и в сварочном производстве, стала причиной взрыва автомобиля Scoda.

Напомним, что инцидент произошел в ЖК “Комарово”. после мощного взрыва начался сильный пожар, пламя быстро перекинулось на машины, стоявшие рядом. 52 летний мужчина в результате взрыва оказался в реанимации. Также погиб трехлетний ребенок, находившийся в авто вместе с ним.

Вам может понравиться

“РВ”: на Украине уничтожена военная техника, привезённая экс-президентом Порошенко

Российская армия продолжает методично ликвидировать военную технику, которую западные страны передают Киеву. Издание “Русская весна” (“РВ”) сообщает, что в зоне боевых действий уничтожены бронированные автомобили, которые ранее привёз бывший украинский

Артиллерия НМ ДНР уничтожила наблюдательный пункт ВСУ с корректировщиками в Кирово

Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное

«Страна.ua»: Украину ожидают массовые кражи электрогенераторов

В Одессе 30 ноября неизвестные попытались украсть электрогенератор из “пункта несокрушимости”, но охранник дал им достойный отпор, за что удостоился звания героя. Такой же эпизод произошел во Львове, но там