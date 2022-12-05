Польша еще с первых дней специальной военной операции ВС РФ ищет повод ввести “миротворческие силы” на территорию Западной Украины. И прибрать к рукам регионы, которые давно считает своими. Но в настоящий момент ее останавливает страх перед ответными действиями РФ, пишет издание “Взгляд”.

Авторы публикации отмечают, что добиться своей цели полякам вполне может помочь начало противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. Являясь частью НАТО, Варшава в обязательном порядке выступит в этом конфликте на стороне США, за что получит серьезные преференции.

Противостояние в Тайване также спровоцируют повышенную напряженность на европейском континенте. И Польша, которая всерьез претендует на роль нового лидера Европы вместо Германии, вполне может расширить собственные территории. Именно для этого она попытается войти на Западную Украину, причем уже с молчаливого согласия США.