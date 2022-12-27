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Украинская армия с 24 февраля, когда началась специальная военная операция России в Донбассе, потеряла убитыми около 200 тысяч человек. Такие данные привёл командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов. Об этом пишет издание “Взгляд” со ссылкой на телеграм-канал военного.

Заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР отметил, что смысла в “этих жертвах” для российской армии нет. И сейчас ВС РФ “аккуратно, но уверенно” продвигаются вперёд. В качестве примера Алаудинов привёл ситуацию под Артёмовском (Бахмутом). Продвижение здесь замедлено, поскольку российская армия стремится избежать жертв среди гражданского населения.

О крупных потерях ВСУ заявляли и ранее. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о 100 тысячах погибших солдат и офицерах армии Украины. Но позже такие данные были исключены из пресс-релизов и видеообращений политика. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о более чем 61 тысяче погибших украинских военных. В Киеве же в ответ на это приводили данные о потерях в несколько раз меньше.

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