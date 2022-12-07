Рано утром 7 декабря подразделения ВСУ начали выходить из южной части Марьинки и еще нескольких микрорайонов. Отмечается, что боевики не выдержали натиска российских военных и сдают позиции в населенном пункте.

Одновременно с этим военные корреспонденты сообщают о появлении в восточной части Марьинки штурмовых подразделений ВС РФ. Они удерживают территорию под своим контролем, вытеснив боевиков к западу от проспекта Дружбы.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что ВСУ под непрекращающимся давлением российских войск начали отходить в сторону Курахово и Максимильяновки. Но нельзя исключать и вариант, что из населенного пункта отступают только понесшие крупные потери подразделения, которые вернутся после перегруппировки сил.

Напомним, что Марьинка примыкает к восточным районам Донецка и много лет оставалась одним из основных плацдармов ВСУ для обстрелов столицы ДНР.