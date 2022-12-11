Россия на официальном уровне в очередной раз заявила, что никаких военных поставок со стороны Ирана нет. На этот раз об этом заявили в российском посольстве в Великобритании в ответ на слова главы МИД страны Джеймса Клеверли, который упомянул об иранских военных поставках. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении посольства говорится, что там “категорически отвергают” такие высказывания. При этом в дипломатической миссии отмечают, что заявления западных политиков полностью “надуманны”. Подчёркивается также, что в сотрудничестве с иностранными государствами Россия придерживается норм международного права и национального законодательства.

Ранее западная пресса и политики в странах Европы и США неоднократно заявляли, что Тегеран поставил Москве сотни беспилотных летательных аппаратов. Якобы они используются в зоне проведения специальной военной операции. В частности, утверждалось, что дроны “Герань-2” – это иранские беспилотники Shahed-136.