ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия на официальном уровне в очередной раз заявила, что никаких военных поставок со стороны Ирана нет. На этот раз об этом заявили в российском посольстве в Великобритании в ответ на слова главы МИД страны Джеймса Клеверли, который упомянул об иранских военных поставках. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении посольства говорится, что там “категорически отвергают” такие высказывания. При этом в дипломатической миссии отмечают, что заявления западных политиков полностью “надуманны”. Подчёркивается также, что в сотрудничестве с иностранными государствами Россия придерживается норм международного права и национального законодательства.

Ранее западная пресса и политики в странах Европы и США неоднократно заявляли, что Тегеран поставил Москве сотни беспилотных летательных аппаратов. Якобы они используются в зоне проведения специальной военной операции. В частности, утверждалось, что дроны “Герань-2” – это иранские беспилотники Shahed-136.

Вам может понравиться

СП: ВС Украины могут выйти из-под контроля президента Зеленского и пойти на Киев

Постоянные провалы в зоне боевых действий, колоссальные потери и падение боевого духа могут вынудить украинских военных оставить позиции и пойти на Киев, чтобы выяснить отношения с властями, пишет портал “Свободная

Меркель открыла миру глаза на хитрый план Запада с Минскими соглашениями и сдала зачинщиков конфликта на Украине

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель вскрыла антироссийский заговор и сдала всех зачинщиков нынешнего кризиса на Украине. При этом она сама входит в их число, рассказал телеграм-канал “Голос «Мордора»”. Напомним, что

Военкор «Известий» побывал на позициях добровольческого отряда «Барс-13» в районе Кременной

Издание “Известия” опубликовало видеозапись, сделанную на позициях добровольцев подразделения “Барс-13”, которые держат оборону в Кременной. Военный корреспондент Сергей Прудников пообщался с бойцами и узнал, что происходит сейчас в населенном пункте.