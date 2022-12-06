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Как сообщает ТАСС, 6 декабря некоторые автозаправочные станции были вынуждены прекратить свою работу, потому что они распродали все свои запасы бензина. Отмечается, что на венгерских АЗС сразу начались проблемы с топливом после введения ограничений на морские поставки нефти из России.

Самая крупная нефтегазовая компания Венгрии MOL заявила, что не может в ближайшие несколько недель работать на полную мощность из-за ремонтных работ. Данная компания обеспечивает своей продукцией примерно 85% всех АЗС по стране. Рядовые сотрудники автозаправочных станций уверяют, что топливо закончилось вечером 5 декабря, а информации о следующих поставках пока нет.

Напомним, что Венгрия всегда придерживалась лояльной политики по отношению к России. Причем в вопросе обеспечения поставок нефти, всегда выступала надежным партнером для Российской Федерации. Только благодаря усилиям политиков Венгрии в ЕС поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» были исключены из списка нефтяного эмбарго.

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