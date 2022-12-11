В результате атаки ВСУ на Мелитополь с применением реактивных систем залпового огня HIMARS есть раненые и погибшие мирные жители, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Сообщается, что ракеты американских РСЗО, выпущенные украинскими террористами, попали по базе отдыха “Привал охотника” и разрушили ресторанный комплекс. Завалы строений в настоящий момент все еще разбирают, но уже известно о двух погибших гражданских. На месте взрыва вспыхнул крупный пожар, экстренные службы продолжают бороться с огнем.

Также ранее сообщалось о срабатывании системы противовоздушной обороны, защищающей Мелитополь. В небе над городом местные жители слышали не менее пяти взрывов.

Напомним, что Мелитополь остается под контролем России. Город был освобожден весной 2022 года.