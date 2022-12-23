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На Украине в скором времени появятся американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, управлять которыми первое время будут скорее всего натовские военнослужащие. На это указывают слишком частые заявления США об организации обучения боевиков ВСУ сперва в Германии, а затем даже на территории Соединенных Штатов.

Россия достаточно спокойно относится к отправке на Украину американских комплексов, хотя и считает это эскалацией со стороны Вашингтона. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Patriot не может претендовать на статус какого-то супероружия. Это устаревшие ЗРК, которые по функциональности уступают российским С-300, не говоря уже о более новых моделях.

“Пощёлкаем и их”, – прокомментировал глава государства сообщения об отправке на Украину ЗРК Patriot.

Западные эксперты уверены, что российский лидер совсем не шутит. РФ может задействовать против “Пэтриотов” свои гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, с которыми ЗРК ничего не сможет поделать. Если же американские системы будут уничтожены, репутация ВПК США сильно пошатнется.

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