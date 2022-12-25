Киев проигрывает в конфликте и поэтому президент Украины Зеленский отправился в США выпрашивать комплексы Patriot написал один из американских пользователей Twitter. Комментарий стал реакцией на заявление украинского лидера по поводу военной помощи от Вашингтона, передает РИА Новости.

«Украина проигрывает. Именно поэтому “мистер З” в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot. Байден спровоцировал это противостояние, и сейчас оно обостряется», – написал еще один комментатор.

Также Зеленского упрекнули в том, что он расходует полученные от Соединенных Штатов средства совсем не на военные цели.

«Надеюсь, что ваша жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шопинг благодаря Штатам», – высказался пользователь с ником redinthecloset.

MichaelSparo добавил, что если Зеленский считает себя настоящим мужчиной, он должен добиваться мира. Вместо этого украинский президент отбирает миллиарды долларов у граждан США, которые не имеют отношения к конфликту.