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Заявление о невозможности нормализовать отношения с Россией, сделанное главой МИД Германии Анналеной Бербок, является провокационным и недальновидным. Об этом написали немецкие пользователи социальной сети Twitter.

Многие комментаторы призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить министра иностранных дел в отставку, так как ее заявления не имеют ничего общего с дипломатией. Мало того, подобные высказывания идут вразрез с национальными интересами Германии.

Также один из пользователь возмутился, что действующие власти вгоняют страну в еще большую зависимость от Соединенных Штатов. Фактически, ФРГ становится «деиндустриализированным» придатком США, полностью лишенным промышленности, а вместе с ней – и права голоса.

Заявления Бербок, уверены комментаторы, провоцируют ненависть России к Германии, что может повлечь за собой весьма негативные последствия в будущем.

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