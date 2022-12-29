Зима – время, когда со стороны российской армии и со стороны ВСУ можно ждать чего угодно. Вполне вероятно, что в Москве уже рассматривают планы полномасштабного наступления, которое может начаться до конца февраля. Такое мнение высказал польский генерал Станислав Козей. Ранее он возглавлял Бюро нацбезопасности страны. Об этом пишет издание “Русская весна”.

Козей указал, что о будущем наступлении российских войск в частности свидетельствует “информационный хаос со стороны Кремля”. Военный предположил, что таким образом Москва пытается скрыть свои истинные планы и готовит “зимний сюрприз”. С другой стороны, добавил Козей, и от украинских войск можно ожидать чего-то подобного. Генерал не исключил, что ВСУ в начале будущего года могут предпринять попытку пойти в наступление на Запорожском направлении.

Ранее эксперты предполагали, что полномасштабные наступательные действия одна из сторон противостояния может начать этой зимой, как только на Украине закончится распутица, мешающая продвижению тяжёлой техники.