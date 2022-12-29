Российские войска продолжают ликвидировать иностранных наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Стало известно, что под Артёмовском были уничтожены ещё два иностранца. Одним из них оказался польский актёр Януш Шеремет. Об этом пишет “Российская газета”, ссылаясь на телеграм-канал “Военные преступники”.

41-летний Шеремент служил в “Интернациональном легионе”. В боевых действиях принимал участие с марта этого года и был знаменит тем, что у себя на страницах в социальных сетях много говорил о своём участии в вооружённом конфликте, хвастаясь в том числе тем, что убивал российских военных.

В ночь на 5 декабря подразделение, где служил поляк, находящееся под Артёмовском, накрыло огнём российской артиллерии. Обстрел Шеремет не пережил.

В своё время польский актёр был участником конного театра “Запорожские казаки”. Затем переехал в Англию. Как говорил сам Шеремет, он снялся в нескольких фильмах.