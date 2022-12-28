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Польша легализует свое военное присутствие на Украине, отправляя в страну своих наемников. Она давно претендует на западные регионы соседнего государства, считая их собственными.

Чтобы процесс легализации продвигался быстрее, Варшава даже отменила уголовное преследование польских граждан, которые отправляются в качестве наемников на Украину. Также в стране разрешено создание частных военных компаний, которые тоже могут без опаски ехать в зону СВО.

Одновременно с этим Польша теряет собственную территорию, пишет издание «Взгляд». Авторы публикации напоминают о скандале, разразившемся после поездки президента Украины Зеленского в Вашингтон. Выяснилось, что украинский лидер вообще не контактировал с польскими спецслужбами, когда вместе со свитой пересекал ее границы на специальном поезде. Мало того, последние даже не знали, кто именно едет в этом составе и не контролировали его перемещения.

Поездкой Зеленского занимались американцы, которые, собственно и владеют частью территории Польши. США получили ее еще в начале нулевых, когда обустроили секретный центр, в котором пытали подозреваемых в терроризме. Несмотря на то, что скандал, связанный с такими действиями, удалось замять, Варшава не пыталась больше претендовать на часть территории, которая до сих пор контролируется Вашингтоном.

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