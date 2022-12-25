На польской авиабазе Мальборк, что всего в 60 километрах от границы России в Калининградской области, появилось 22 истребителя МиГ-29 ВВС Польши. Портал Avia.Pro сообщает, что это все подобные самолеты, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил страны.

Ранее все двадцать две воздушных машины находились на базе Минск-Мазовецкий. По каким причинам Варшава решила перебросить их к границам Калининградской области, не сообщается.

По предположениям экспертов, Польша готовит истребители МиГ-29 к модернизации, после которой самолеты будет отправлены в качестве военной помощи на Украину. Но вряд ли это произойдет скоро, так как сначала Варшава ждет поставки боевых самолетов из Соединенных Штатов или Южной Кореи взамен советской авиатехники.