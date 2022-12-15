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Россия прилагает все усилия, чтобы удерживать конфликт на Украине на низшей точке. Она не хочет переводить его в крупное противостояние. Но в ее распоряжении все же имеются секретные планы и “заготовочки” на случай эскалации со стороны Украины и Запада, рассказал сайту “Украина.ру” полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

Он пояснил, что частичная мобилизация была одной из таких заготовок. До ее объявления российские ВС, находящиеся на Украине спокойно выполняли все поставленные перед ними задачи. Когда потребовалось, был привлечен мобилизационный резерв, который сейчас позволил отобрать у противника инициативу.

Если понадобится, ВС РФ задействуют и другие неприятные для Украины сюрпризы, которые давно подготовлены и только ждут своего часа.

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