Украинский конфликт сейчас играет против Соединенных Штатов, гегемония которых подходит к концу. Экономические проблемы практически разорили страну и сейчас она находится в затяжном кризисе. Между тем, некоторые представители западных элит хотят втянуть Вашингтон в вооруженное противостояние с Москвой, заявил полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Бывший советник министра обороны пояснил, что Россия – это совсем не Афганистан и Ирак, с которыми Соединенные Штаты воевали в этом столетии. РФ является ядерной державой, поэтому противостояние с ней может стать катастрофой для планеты. Кроме того, в распоряжении Москвы имеется и эффективное неядерное оружие, поэтому она всегда готова сойтись в схватке со всем блоком НАТО, а не только с США.

Макгрегор также напомнил, что государственный долг США достиг уже 31 триллиона долларов. Он сравнил Америку с послевоенной Англией, у которой долги в 1947 году превышали ВВП на 240 процентов.