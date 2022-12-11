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Под Артемовском уже более трех недель работают западные черные трансплантологи, которые намереваются нагреть руки на органах для пересадки. В битве за город Киев несет колоссальные потери и дельцы с Запада просто не могли упустить момент и не нажиться на смертях украинских военных, рассказал полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что центральной фигурой группы является Елизабет Дебрю. Также в роли черных трансплантологов выступают боевики частной военной компании “Моцарт” Эндрю Милберн, основавший ЧВК, и его приспешники Генри Розенфельд и Джон Уэсли.

В такой компании они работали на Донбассе и в 2015 году, рассказал Киселев. Сейчас они вновь почувствовали возможность заработать, так как украинская армия теряет сотни людей почти в каждом бою.

«Безусловно, они не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами», – пояснил полковник НМ ЛНР.

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