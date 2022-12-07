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Политолог Дмитрий Солонников, который руководит Институтом современного государственного развития, прокомментировал недавнее поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина наладить взаимодействием между разработчиками новых боевых систем и находящимися на фронте бойцами.

По мнению эксперта, это необходимо для создания высокотехнологичных образцов новейшего оружия, которое позволит начать переговоры с Украиной с позиции силы. Военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, гораздо лучше многочисленных теоретиков знают, какое вооружение даст им возможность добиться успеха, поэтому взаимодействие с ними обеспечит хорошие результаты.

С политологом согласился и эксперт Марат Баширов, который допустил возможность столкновения РФ и Североатлантического альянса.

«Россия противостоит вооруженным силам, которые входят в НАТО, и на сегодня их вооружение является наиболее эффективным. Мы должны на них посмотреть, сделать выводы, исправить наши ошибки, так как история с противостоянием НАТО — это надолго», – цитирует аналитика портал Ura.ru.

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