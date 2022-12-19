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В последние несколько недель ВСУ практически ежедневно наносят удары по Донецку, в результате чего разрушаются жилые дома и инфраструктура, гибнут и получают ранения мирные жители столицы ДНР. Политолог Алексей Чадаев рассказал, как можно защитить город от новых обстрелов.

Он пояснил, что контроль над позициями, с которых Киев регулярно атакует Донецк, можно с применением беспилотной авиации и нескольких дивизионов самоходных артиллерийских установок. Они будут обнаруживать украинские РСЗО и гаубицы, моментально отвечая ударом на удар и лишая противника вооружения.

Политолог также отметил, что этот подход требует решения ряда организационных вопросов. Он напомнил, что для создания непробиваемой противовоздушной обороны Москвы в сталинские времена были собраны математики и физики, которые рассчитали, как правильно организовать эту ПВО. В России же сейчас ученые не привлекаются к достижению целей спецоперации, что является ошибкой.

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