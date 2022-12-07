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Как хулиган заводит себя перед дракой, так и украинские власти заводят общество громкими и фантастическими заявлениями. Такое мнение высказал политолог Алексей Живов в беседе с изданием ФАН, комментируя слова советника президента Украины Михаила Подоляка о необходимости ядерного разоружения России.

Ранее Подоляк говорил, что Киев готов предоставить гарантии безопасности Москве в случае, если Россия полностью откажется от своего ядерного потенциала. Живов отметил, что такой отказ крайне маловероятен. Но в то же время заявления Подоляка – не просто громкие слова, брошенные на ветер. Этот “троллинг” и “хулиганская выходка” нацелены на то, чтобы поднять боевой дух на Украине и деморализовать российское общество, подчеркнул эксперт.

При этом Живов добавил, что роль морального состояния народа не стоит недооценивать – Советский Союз был мощной военной державой, обладающей десятками тысяч танков и самолётов, однако развалился, поскольку “рухнули моральные авторитеты”. Живов допустил, что Россия откажется от ядерного оружия только в том случае, если в стране произойдёт “катастрофическая внутриполитическая трагедия”, а к власти придут “отъявленные мерзавцы”.

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