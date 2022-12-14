Главнокомандующий СВО Сергей Суровикин в скором времени сделает серьезный ход в рамка спецоперации, чтобы продемонстрировать Западу невозможность одолеть Россию, уверен политолог Евгений Минченко.

Он напомнил, что на Западе все чаще слышатся голоса о необходимости “победить Россию” военным путем. Только после этого якобы можно будет приступать к переговорам. Однако генерал Суровикин вряд ли согласен с подобными утверждениями.

Он уже готовит план, который покажет Западу тщетность попыток расправиться с РФ. Это будет весьма масштабный шаг, но подробностей в настоящий момент не знает никто.

Напомним, что в западной прессе часто говорится о кардинальных изменения в СВО после прихода Суровикина. “Генерал Армагеддон” сумел организовать российские ВС, а также избрал верную тактику ведения боевых действий, что позволило перехватить стратегическую инициативу.