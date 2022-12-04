Не исключено, что Артемовск уже к концу декабря окажется под контролем ВС РФ, считает политолог Евгений Михайлов. Он пояснил, что ВСУ в настоящий момент не в состоянии оказывать какое-либо сопротивление и с наступлением у них тоже ничего не получается.

Эксперт напомнил, что российские ВС успешно отражают непрекращающиеся атаки украинской армии на одних участках фронта и уверенно идут вперед на других. Киев очень близок к катастрофе, что подтверждается и мнением западных аналитиков.

Мало того, даже в политических кругах НАТО все чаще стали звучать разговоры о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Они лишь подчеркивают слабость украинских войск и указывают на их неспособность успешно вести боевые действия.