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Поздравление президента Украины Зеленского с Днем ВСУ вряд ли подняло боевой дух украинской армии, считает политолог Андрей Кошкин. Он пояснил, что крупные потери и отношение собственного командования негативно влияют на моральное состояние боевиков.

Кошкин напомнил, что подразделения ВСУ вынуждены идти в наступление, так как в тылу находятся заградительные отряды, составленные из отпетых нацистов, готовых в любой момент выстрелить в спину своим сослуживцам. Впереди также обстрелы, но уже российские. Оказавшиеся между двух огней боевики вряд ли думают о том, как отметить день украинской армии и послушать поздравления Зеленского.

Украинский лидер произнес пламенную речь, однако зажечь в сердцах военнослужащих огонь она вряд ли сможет. Бойцами давно овладела апатия, так как они несут потери, постоянно сталкиваются с нехваткой оружия и боеприпасов, что существенно снижает их шансы на выживание.

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