Зенитно-ракетные комплексы Patriot укрепят украинскую ПВО, но их слишком мало, чтобы выстроить серьезную противовоздушную оборону, считает политолог Ростислав Ищенко. Он поясни также, что американские ЗРК явно более продвинутые, чем комплексы ПВО, которые были в распоряжении ВСУ ранее, передает портал “Военное дело”.

По словам Ищенко, даже те ЗРК, которые имеются на вооружении ВСУ сейчас, сбивали наши «Калибры». Но одна батарея «Пэтриотов» может усилить противовоздушную оборону лишь на каком-то одном участке. Поэтому говорить о том, что американские комплексы как-то повлияют на ход СВО либо даже «обеспечат победу» Украине, совершенно неуместно.

Также политолог отметил, что одной из самых серьезных проблем ВСУ является стремительное уменьшение мотивированных и хорошо подготовленных солдат. Мобилизованный резерв сильно отличается от тех подразделений, которые участвовали в боевых действиях в начале СВО.