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Россия не станет вводить на территорию Запорожской атомной электростанции танки и тяжелое артиллерийское вооружение, однако обеспечит безопасность объекта с применением других видов оружия, рассказал изданию “Московский комсомолец” политтехнолог Марат Баширов.

Он отметил, что договоренности по ЗАЭС могут представлять собой аналог Минских соглашений. Контроль над происходящими на станции процессами будут осуществлять не только российские специалисты, но и эксперты МАГАТЭ. Этот вариант, по мнению аналитика, является единственным, способным удовлетворить все стороны.

При этом для охраны ЗАЭС военнослужащие ВС РФ будут использовать исключительно минометные установки и стрелковое оружие. О вводе на территорию станции артиллерии и танков речь не идет.

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