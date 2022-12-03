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Уже к Новому году энергетика и промышленность Украины деградируют на 80 процентов, сообщил в эфире Радио 1 политик Франц Клинцевич. По его словам, к февралю следующего года этот показатель достигнет всех 100 процентов, передает Lenta.ru.

Также бывший сенатор Совфеда рассказал, что одновременно с деградацией промышленности, в том числе и военной, энергетической и других отраслей Украины российские войска будут все увереннее продвигаться вперед.

Клинцевич оценил действия главнокомандующего СВО Сергея Суровикина и отметил, что генерал армии избрал правильную тактику. Она дает возможность существенно повысить эффективность боевых действий на Украине, а также разрушить логистические цепочки Киева и систему управления войсками. Теперь остается лишь наладить логистику для ВС РФ и подготовить резервные подразделения, что компенсирует превосходство противника в численности.

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