Один из европейских чиновников, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что от конфликта на Украине выигрывают исключительно Соединенные Штаты. Американское издание Politico отмечает, что в ЕС наконец сумели понять очевидное.

Вашингтон, отмечают авторы публикации, не отправил на Украину ни одного своего солдата. Он “помогает” Киеву оружием, но за него часто приходится платить европейским странам. Которые фактически приобретают это оружие в Америке.

«Если взглянуть на все происходящее, то страна, которая выигрывает от конфликта, — это США. Они продают больше оружия, реализуют газ по завышенным ценам», – приводит слова упомянутого выше чиновника РИА Новости.

США получают выгоду не только от продажи своих боевых систем. Кроме того, они постоянно давят на ЕС, вынуждая вводить все новые санкции против России. Однако ограничительные меры бьют только лишь по Европе и европейской экономике, не нанося никакого вреда Соединенным Штатам.