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Передача Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot – это долгосрочный вопрос, заявил глава комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Он пояснил, что задействовать ЗРК Украина сможет не ранее, чем через 6 месяцев.

В интервью изданию Politico Смит отметил, что вероятность отправки на Украину этих систем противовоздушной и противоракетной обороны сейчас чрезвычайно высока. Однако это игра вдолгую, так как боевикам ВСУ еще предстоит научиться использовать весьма сложные комплексы.

В ближайшее время США продолжать отправлять на Украину ЗРК NASAMS, а также отдельные виды вооружений, способные эффективно уничтожать дроны-камикадзе. О каком именно оружии идет речь, Смит уточнять не стал.

Напомним, что ранее сообщалось о подготовке комплексов Patriot к поставкам на Украину, но официально эта информация не подтверждена. В Белом доме заявили, что пока вопрос не решен окончательно.

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