Комплексы противоракетной обороны NASAMS могут поступить в распоряжение ВСУ из стран Ближнего Востока. Заявление об этом сделал Грег Хейс, генеральный директор корпорации Raytheon Technologies, которая является одним из основных подрядчиков правительства США в производстве современных систем вооружения. Слова Хейса приводи издание Politico – передают “Известия”.

Хейс уточнил, что на вооружении ряда стран Ближнего Востока (о каких именно государствах идёт речь, он не уточнил) находятся системы NASAMS американского производства. Власти США, со слов гендиректора, в настоящее время ведут переговоры с правительствами этих стран, чтобы те отправили системы ПВО Киеву.

Решение о предоставлении Киеву систем NASAMS было принято в октябре после массированного ракетного удара ВС РФ по критически важным объектам инфраструктуры Украины. В начале ноября две системы NASAMS поставили Киеву. Ещё 6 систем американские власти планируют направить на Украину в течение ближайших двух лет.