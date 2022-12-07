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Присоединение Украины к Североатлантическому военному блоку – сверхчувствительный вопрос, который западные политики предпочитают лишний раз не поднимать. А высказывания президента  Владимира Зеленского на этот счёт подчас воспринимаются с раздражением. Об этом пишет обозреватель издания Politico Лили Байер – передаёт РИА “Новости”.

Байер обратила внимание, что о вступлении Украины в НАТО почти не говорят союзники Киева. Однако при этом поднимается вопрос о возможных гарантиях безопасности для России, о чём ранее, например, заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. Тема присоединения Украины к Североатлантическому военному блоку “потенциально взрывоопасна”, пишет обозреватель. Если её поднимать постоянно, это чревато ещё большей эскалацией конфликта на Украине со стороны России. И это прекрасно понимают за Западе, пишет Байер.

Ещё до начала специальной военной операции в Донбассе Россия пыталась получить от Запада гарантии безопасности. Одной из них назывался отказ НАТО от продвижения на Восток. Однако тогда позиция Москвы Западом так и не была учтена.

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