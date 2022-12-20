На Авдеевском направлении российские ВС успешно уничтожили украинский вертолет Ми-8. Портал “Военное дело” опубликовал видеозапись падения винтокрылой машины, которую сделал экипаж второй “вертушки”.

Данный эпизод произошел у населенного пункта Тоненькое на территории ДНР. Военнослужащие 1-го армейского корпуса Народной милиции заметили вражеские вертолеты и нанесли удар по одному из них из ПТРК. Винтокрылая машина после точного попадания по ней несколько секунд оставалась в воздухе, но затем рухнула на землю и взорвалась.

Именно падение и мощный взрыв зафиксированы на видео, съемка которого осуществлялась из кабины второго вертолета. На ней также видно, что винтокрылая машина летит очень низко над землей, чтобы избежать такой же участи.