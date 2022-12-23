Президент Украины Зеленский по первому же вызову умчался в Соединенные Штаты и предстал пред Конгрессом и американским лидером Джо Байденом. В это время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба ВС Польши Раймундом Анджечаком, передает портал “Русская весна”.

По словам военных корреспондентов, Залужный пользуется все большей популярностью у жителей Украины и имеет все шансы занять место стремительно теряющего политический вес президента Владимира Зеленского. Впрочем, главком отлично понимает, что если это и случится, то точно не сейчас. Кроме того, колоссальные потери и длительное отсутствие успехов плохо отражается на его рейтинге, поэтому Залужный предпринимает меры для предотвращения негативного исхода.

Именно он обратился к Польше с просьбой обеспечить защиту границ Украины от гипотетического “вторжения” ВС РФ с территории Белоруссии. Сейчас сразу три польских бригады и одна дивизия находятся в непосредственной близости от украинских границ. То есть, в любой момент они могут войти в западные регионы соседнего государства. Варшава уже приняла закон о снятии любой ответственности с военнослужащих и простых граждан за участие в конфликте на Украине, поэтому не исключено, что данный сценарий начнет разворачиваться совсем скоро.