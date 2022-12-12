Тяжело раненые или погибшие в боях военнослужащие ВСУ отправляются в Европу или Соединенные Штаты. Однако лишь по частям, пишет портал “Свободная пресса”.

Так авторы публикации прокомментировали сообщение о появлении в районе Артемовска “черных трансплантологов”, которые почувствовали крупный заработок из-за колоссальных потерь ВСУ.

Полковник полиции Виталий Киселев рассказал, что сейчас в городе находятся четверо “специалистов”, которые действовали на Донбассе в 2015 году. Тогда они тоже “добывали” органы для пересадки, отправляя их в США и Европу.

«Три недели назад в район Артемовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. Прибыла она с представителями так называемой ЧВК «Моцарт», я сейчас перечислю их фамилии — это Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн , Генри Розенфельд. Это якобы члены ЧВК «Моцарт». На самом же деле эти люди засветились еще в 2014—2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как «черные трансплантологи», – пояснил Киселев.

Он отметил также, что в отношении Элизабет Дрю украинскими правоохранительными органами проводилось расследование, однако доказать ее причастность к “черным трансплантологам” тогда не удалось.