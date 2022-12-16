Как сообщает портал Lenta.ru, TikTok-блогер продемонстрировал подписчикам свои зубы после установки «вампирских» виниров. Однако 26-тысячная аудитория блогера не оценила старания своего кумира, охарактеризовав его новые зубы фразой «стащил вставную челюсть своей бабушки».

Блогер показывал своей аудитории каждый этап установки своих новых виниров. Сначала на его канале был опубликован ролик, где ему обточили зубы для будущего микропротезирования. Следующее видео блогера уже демонстрировало результаты работы стоматолога, на котором он детально показал свою новую нижнюю и верхнюю челюсть. В описании к ролику автор написал: «мои новые вампирские зубы».

Однако его подписчики оставили сотни негативных комментариев под его новым видеороликом с демонстрацией новых виниров. Один из комментаторов спросил, неужели автор купил эти накладные зубы в отделе для Хеллоуина. Другой комментатор отметил, что каждое новое преображение автора делает его только хуже.