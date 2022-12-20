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Назначение генерала Сергея Суровикина на должность главнокомандующего СВО кардинально изменило ситуацию на Украине. Для этого оказалось принять всего два важных решения, рассказал журналистам издания “Царьград” военный эксперт Юрий Подоляка.

Первым из этих решений было нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Ее вывод из строя позволил практически полностью разрушить логистику ВСУ, сломать схемы, используемые для доставки на фронт личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Суровикин занялся выстраиванием на Донбассе многоуровневых оборонительных линий, что практически сразу показало свою эффективность. Украинские ВС, вдохновленные рядом локальных успехов не смогли продолжить действовать в том же ключе, так как любые их атаки разбивались о непроходимую оборону.

Добиться такого результата удалось за счет более тесного взаимодействия между разными родами войск. Противник продолжал атаковать теми же силами, но всякий раз был вынужден отступать, неся огромные потери.

Подоляка отметил, что эксперты и высокопоставленные военные НАТО в последнее время неоднократно говорят о серьезных изменения в действиях российской армии. Она перехватила инициативу именно благодаря уверенным и грамотным решениям командующего, сумевшего быстро наладить дисциплину и взаимодействие между подразделениями.

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