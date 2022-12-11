Россия получит “сотни баллистических ракет” из Ирана, чтобы продолжить громить украинскую критическую инфраструктуру. Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк, которому не дают покоя лавры коллеги и главного пропагандистского рупора киевского режима Алексея Арестовича.

Подоляк продолжает озвучивать абсурдные идеи о “заканчивающихся” ракетах ВС РФ. Он заявляет, что вместо своих боезарядов Москва якобы собирается использовать иранские, в обмен на которые передает Тегерану собственные технологии.

“Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для того, чтоб поджечь Ближний Восток”, – заявил советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, что Киев чуть ли не с первых дней специальной военной операции начал делать заявления, что у России “скоро закончатся ракеты”. Когда этот прогноз не оправдался, Украина вместе с западными хозяевами начали распространять фейковую информацию об иранском вооружении, передаваемом Москве. Так, пропагандисты называли российские дроны “Герань-2” иранскими “Шахидами-136”, а также разгоняли недостоверные сведения о скорой отправке в РФ ракет Zolfaghar и Fateh-110.

Также президент Зеленский постоянно обвиняет Иран в помощи России, совершенно забывая, что его армия вообще существует только благодаря Западу.