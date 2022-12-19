Россия намеревается проводить массированные пехотные атаки по примеру Советской армии, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В беседе с журналистами The New York Times он пояснил, что такую информацию ему предоставила украинская и западная разведка.

Эксперты портала “Военное обозрение” называют Подоляка “капитаном Очевидность”. Разумеется, Россия будет активно использовать пехоту на всех направлениях фронта, нанося удары по украинским позициям. Тем более, что она провела частичную мобилизацию, после которой осуществляется подготовка и пехотных частей.

Подоляк, как и ряд других украинских политиков, произнес духоподъемную речь о готовности ВС Украины к любым неожиданностям и отражению массированных атак. Впрочем, для этого нужно оружие, которое советник главы ОП не забыл попросить у коллективного Запада.