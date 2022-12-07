Украина не собирается останавливаться на ударах по Рязанскому, Саратовскому и Курскому аэродромам стратегической авиации. Она продолжит эти атаки, чтобы развалить систему управления ВС РФ, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что украинские ВС намерены увеличить интенсивность ударов по объектам военной инфраструктуры РФ, задействованным в специальной операции на Украине. Особое внимание планируется уделить вновь создаваемым объектам на территории новых российских регионов, передает портал “Военное дело”.

Подоляк заявил, что референдум, проведенный на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, Киев не собирается признавать законным. Поэтому он считает регионы своей территорией и имеет полное право уничтожать в их пределах любые объекты военной инфраструктуры ВС РФ.

Напомним, что 5 и 6 декабря ВСУ использовали беспилотные аппараты “Стриж” советского производства для ударов по аэродромам в Дягилеве под Рязанью, Энгельсе и Курске.