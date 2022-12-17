Портал “Военное дело” рассказал о предприимчивых боевиках ВСУ, захотевших продать внедорожник Mitsubishi L200 поврежденный при обстреле под Бахмутом. На сайте опубликовано видео, на котором военнослужащие обсуждают процесс продажи.

Они чудом сумели запустить двигатель разбитой “Эльки” и изучают ее характеристики. Один из боевиков говорит, что продать машину вполне реально. Достаточно лишь указать, что в ней имеются “нюансы по кузову”.

На видео также периодически появляются кадры двора, в котором остановились военнослужащие ВСУ. Там разбито буквально все артиллерийскими ударами.

Напомним, что под Артемовском не прекращаются бои за город. Российские ВС теснят противника, вынуждая его уступать все новые территории. ВСУ несут колоссальные потери, но все же оказывают сопротивление, так как командование приказало стоять на смерть.