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Киев провел ротацию войск в Артемовске, причем вместо опытной 95-й механизированной бригады, понесшей серьезные потери, пришла 120-я бригада территориальной обороны.

Это указывает на серьезные проблемы Киева с личным составом. В теробороне, которую подчинили ВСУ, в основном служат неопытные бойцы, которые едва научились правильно держать в руках автомат.

Киев отлично это понимает, но ему необходимо любой ценой удержать контроль над Артемовском, который является ключом к Славянску и Краматорску. Поэтому ВСУ мобилизуют всех, кто попадется навстречу на улице, отправляют их в военкомат и практически сразу, без серьезной подготовки, на передовую. Территориальная оборона тоже изначально создавалась исключительно для защиты своих регионов, однако сейчас командование ВСУ может бросать ее в самые тяжелые бои.

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