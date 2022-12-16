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Бойцы ВСУ под Артемовском начали сдаваться в плен целыми отделениями. Один из таких эпизодов произошел утром, 16 декабря. В качестве причины называется падение боевого духа из-за крупных потерь украинской армии.

Российские ВС продолжают наступление на Артемовском направлении. Они теснят боевиков ВСУ, которые оказывают отчаянное сопротивление. У них имеется приказ президента Зеленского держать город до последнего, однако после колоссальных потерь делать это практически невозможно. Поэтому некоторые подразделения принимают решение сложить оружие.

Напомним, что Артемовск является важным населенным пунктом для обеих сторон конфликта. Российские ВС в случае его освобождения смогут продолжить наступление на Славянск и Краматорск, а также отрезать от снабжения части боевиков под Донецком.

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