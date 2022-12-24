Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Вашингтон громогласно заявил о 45 миллиардах долларов, которые выделены на помощь Киеву в 2023 году. При этом он не сообщил, что почти 21 миллиард из этих денег останется в Соединенных Штатах. Об этом в подробностях сообщило украинское издание “Страна”,

“Включенный в американский бюджет закон о дополнительном обеспечении Украины предусматривает: 13,37 млрд экономической помощи; 4,92 млрд гуманитарной помощи (из которых половину получит американский минздрав на помощь украинским беженцам); 28,4 млрд военной помощи”, – рассказали авторы статьи.

Они отметили также, что более 60 процентов средств будет направлено на вооружение американской армии. Обеспечение украинских ВС всем, что им может понадобиться в будущем году, обойдется всего в 9 миллиардов долларов. 7 млрд перенаправят на финансирование деятельности командования ВС США в Европе, а еще почти 12 млрд пойдет на восполнение запасов оружия на складах в Соединенных Штатах.

В 6 миллионов долларов оценена также работа на Украине генерального инспектора Пентагона, который за эти деньги будет следить, чтобы оружие и финансы от США не ушли “куда-то не туда”.