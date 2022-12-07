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Соединенные Штаты должны принудить Украину к мирным переговорам с Москвой. Такое мнение высказали 47 процентов участников социологического исследования, проведенного Чикагским советом по международным делам.

48 процентов американцев продолжают выступать за военную помощь Украине. Причем подавляющее большинство из них – это демократы (61%). Против поставок оружия и боеприпасов высказались 29% граждан США (67% – это представители Республиканской партии).

Демократы также высказываются против мирных переговоров, заявляя, что в случае согласия на них Украине придется распрощаться с частью своей территории. Эту точку зрения поддерживают 64 представителя Демократической партии. 61 процент республиканцев уверены, что после переговоров не только воцарится мир на Украине, но и сами собой разрешаться экономические проблемы, с которыми столкнулись граждане США.

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