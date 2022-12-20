В Изюмском районе Харьковской области около часу ночи прогремел мощный взрыв. Пользователи Сети уже выкладывают фотографии и видеозаписи сильного пожара.

От официальных источников информации пока нет, хотя они обычно очень оперативно реагируют на подобные происшествия. Не исключено, что Киев пытается скрыть причины взрыва, а также точное место, где о произошел.

По некоторым появившимся в Сети версиям, взорвалось крупное хранилище боеприпасов. Они перебрасывались к Красному Лиману, Кременной и Сватово, где украинские ВС ведут боевые действия. Причиной могло стать что угодно, начиная от неаккуратного обращения боевиков ВСУ с боеприпасами и заканчивая атакой дрона-камикадзе либо диверсионной операцией.