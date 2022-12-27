ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На украинских полигонах подготовка военнослужащих гораздо жестче, чем в Великобритании, рассказал оказавшийся в плену боевик ВСУ.

Он пояснил, что ездил на обучение в Великобританию, однако там больше внимания уделяется физической подготовке. Военным пришлось много бегать тройками или двойками, а также рыть окопы. На стрельбы тоже выезжали несколько раз.

В Житомире, где боевик проходил первоначальное обучение, их натаскивали гораздо жестче. Тренировки отнимали почти весь день, после которого единственным желанием было упасть и уснуть. В Британии же ничего подобного не наблюдалось.

Пленный также рассказал о жутких условиях службы в ВСУ. Командование требует «стоять и обороняться», причем никаких тактик и стратегий для него будто не существует. Бойцов просто бросают в бой, не давая никаких указаний. Также постоянно возникают проблемы с водой и пищей.

Вам может понравиться

Военный эксперт Литовкин: «И никаких дронов они больше не запустят»

Российские ВС должны пересмотреть тактику противодействия диверсиям противника, чтобы ситуации, подобные атаке на аэродром в Энгельсе, больше никогда не повторялись, рассказал радио “Спутник” военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что

Страшная правда о происходящем в украинской армии тщательно скрывается от США

Одним из главных тезисов выступления президента Украины Владимира Зеленского стало уверение в победе Украины над РФ. Однако чтобы ее достичь, украинскому лидеру потребуется научиться воскрешать мертвецов, пишет портал “Свободная пресса”.

Neue Zürcher Zeitung: Беларусь поддержит наступление ВС РФ на Украину и сыграет решающую роль в СВО

Белорусские войска могут сыграть важную роль в специальной военное операции на Украине, если начнут наступление на северную часть соседнего государства, пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung. Авторы публикации поясняют, что