На украинских полигонах подготовка военнослужащих гораздо жестче, чем в Великобритании, рассказал оказавшийся в плену боевик ВСУ.

Он пояснил, что ездил на обучение в Великобританию, однако там больше внимания уделяется физической подготовке. Военным пришлось много бегать тройками или двойками, а также рыть окопы. На стрельбы тоже выезжали несколько раз.

В Житомире, где боевик проходил первоначальное обучение, их натаскивали гораздо жестче. Тренировки отнимали почти весь день, после которого единственным желанием было упасть и уснуть. В Британии же ничего подобного не наблюдалось.

Пленный также рассказал о жутких условиях службы в ВСУ. Командование требует «стоять и обороняться», причем никаких тактик и стратегий для него будто не существует. Бойцов просто бросают в бой, не давая никаких указаний. Также постоянно возникают проблемы с водой и пищей.