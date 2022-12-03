Тренировки в Великобритании никак не помогают украинским военнослужащим. Десантник ВСУ, оказавшийся в плену, рассказал РИА Новости, что на самом деле обучение за рубежом не позволяет развить какие-то серьезные навыки.

По словам бойца, в основе тренировок лежал бег по пересеченной местности. Помимо этого, курсантов заставляли лазить по коллекторам канализации и практиковаться устраивать оборонительные позиции в лесном массиве. Приобретенные навыки, которые британские инструкторы вынуждали оттачивать до совершенства, совершенно не понадобились в ходе реальных боевых действий.

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе находится в полной оперативной готовности новая миссия, которая будет заниматься обучением украинских военнослужащих.