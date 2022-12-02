Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал изданию “Царьград” о ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Он отметил, что главнокомандующий СВО Сергей Суровикин задействовал план “гросс капут”, но есть одно но – состояние объектов, по которым попадают ракеты, в настоящий момент неизвестно.

По словам эксперта, РФ получает лишь косвенную информацию об этом. К примеру, когда президент Зеленский начинает требовать у Европы не только вооружение, но еще и трансформаторы для восстановления энергосистемы, это подтверждает вывод из строя украинского оборудования. А значит, все идет по плану, “генерал Армагеддон” действительно дожимает Киев, хоть и медленнее, чем хотелось бы.

На передовой российская армия также действует достаточно успешно. Она практически окружила боевиков в Артемовске, после освобождения которого останется лишь выдавить противника из Краматорска и Славянска. Эта агломерация является своеобразной “линией Маннергейма”. Освобождение Донбасса будет означать возвращение стратегической инициативы в руки ВС РФ и откроет перед ними отличные перспективы, уверен аналитик.